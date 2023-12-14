Происшествия 14 декабря 2023, 08:53 Около 142 тысяч жителей России остались без света из-за непогоды Число обесточенных из-за непогоды российских абонентов сократилось до 142 тысяч РИА «Новости»

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Число российских абонентов, оставшихся без света из-за плохих погодных условий, сократилось. Аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По состоянию на 6:00 по московскому времени, число отключенных от электричества российских абонентов составило примерно 142 тысячи человек.

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«Энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, нарушенного из-за непогоды. В ряде регионов аварийно-восстановительные работы продолжаются», — отметили в пресс-службе.

По данным Минэнерго, в Ростовской области без света остались 10,5 тысячи жителей, в Луганской Народной Республике — 76,8 тысячи, в ДНР — 49,9 тысячи, в Псковской области — 4,9 тысячи человек.

Отключения электричества в нескольких регионах страны произошли из-за непогоды. Специалисты приступили к восстановлению энергетической инфраструктуры и устранению неполадок.