14 декабря 2023, 08:53
Около 142 тысяч жителей России остались без света из-за непогоды
Число обесточенных из-за непогоды российских абонентов сократилось до 142 тысяч
Число российских абонентов, оставшихся без света из-за плохих погодных условий, сократилось. Аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
По состоянию на 6:00 по московскому времени, число отключенных от электричества российских абонентов составило примерно 142 тысячи человек.
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«Энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, нарушенного из-за непогоды. В ряде регионов аварийно-восстановительные работы продолжаются», — отметили в пресс-службе.
По данным Минэнерго, в Ростовской области без света остались 10,5 тысячи жителей, в Луганской Народной Республике — 76,8 тысячи, в ДНР — 49,9 тысячи, в Псковской области — 4,9 тысячи человек.
Отключения электричества в нескольких регионах страны произошли из-за непогоды. Специалисты приступили к восстановлению энергетической инфраструктуры и устранению неполадок.
Дагестан
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