Происшествия 22 января 2024, 12:37 Около 133 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрелов Кулемзин: доступ к электричеству из-за атак ВСУ потеряли около 133 тысяч дончан РИА «Новости»

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Порядка 133 тысяч абонентов в Донецке остались без электроэнергии из-за атак ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его информации, утром 22 января в Донецке доступ к электричеству потеряли девять питающих станций и 914 трансформаторных подстанций. Кулемзин добавил, что из-за отключения электроэнергии остановили более трети городских котельных и четыре водопроводных узла.

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«По информации государственного предприятия „Донбасстеплоэнерго“ на 10:00 22 января, из 259 донецких котельных по причине отсутствия электроэнергии остановлены 93», — указал мэр.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Ясиноватский район. По данным СЦКК, боевики выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что в восьми районах Донецка из-за повреждений частично перестали работать более 50 котельных. По информации издания, без отопления остались свыше 1300 домов.