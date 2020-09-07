Около 1,2 тысячи подворий Хабаровского края затопило после сильных ливней

Уточняется, что в Амуре за сутки вода поднялась на четыре сантиметра. В результате показатели на 40 сантиметров превысили отметку неблагоприятного явления. На реке Уссури уровень воды в настоящее время продолжает увеличиваться. По прогнозам МЧС, он будет расти на десять сантиметров в сутки.

В селах Корсаково и Бычиха уже подтоплены 128 придомовых участка и проезжая часть в двух местах. Спасатели оказывают адресную помощь населению. Местным жителям привозят воду, транспортируют людей и их вещи на спецтехнике.