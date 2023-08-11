Происшествия 11 августа 2023, 23:52 Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без электричества после сильного урагана Глава Смоленской области Анохин: около 12 тысяч граждан остались без света Freepik

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Примерно 12 тысяч граждан Смоленской области остались без электроэнергии из-за урагана. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«На данный момент в регионе отключена 281 трансформаторная станция, без электричества остаются 12 тысяч человек», — заявил он.

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По словам Анохина, энергетики уже начали ликвидировать последствия непогоды, восстановлением занимаются 47 групп. Каждая группа состоит из 160 человек. Кроме того, в работе задействовано 59 единиц техники. Правительство города подготовило 40 передвижных генераторов для применения на социальных объектах. Работу будут осуществлять до полного устранения последствий случившегося.

Ранее, 30 июля, 10 человек погибли из-за урагана в Приволжском федеральном округе. Среди них оказались трое детей. Также пострадали 76 человек. Как сообщило правительство Республики Марий Эл, из-за мощных порывов ветра рухнули деревья около озер Яльчик и Таир, где находились отдыхающие.