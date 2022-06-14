Людей экстренно эвакуировали из торгового центра на севере Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Около 1000 человек эвакуировали из ТЦ в Северном административном округе Москвы. По предварительным данным, людей экстренно вывели из здания из-за сообщения о бомбе.

Подробности уточняются. В МЧС и МВД по региону сообщили «360», что им не поступали заявки по таким происшествиям.