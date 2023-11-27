Происшествия 27 ноября 2023, 13:15 Около 100 тысяч жителей остались без света в Ростовской области Губернатор Голубев: под Ростовом около 100 тысяч человек остались без света Freepik

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Мощный шторм оставил без света около 100 тысяч жителей Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работают 113 аварийных бригад», — написал он.

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Он добавил, что из-за подтоплений закрыли движение на участке дороги Ейск — Азов. Почти 20 человек эвакуировали из хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино. В регионе льют сильнее ливни и бушует ветер, а в реке Дон повысится уровень воды.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за непогоды упали 24 дерева, начались подтопления. Жителей просили не оставлять машины под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Сильный шторм также бушует в Крыму, спасатели эвакуировали 311 жителей республики. По последним данным, четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщал RT, в нескольких регионах ввели режим ЧС.