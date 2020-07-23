Около 100 тысяч рублей похитили из квартиры жителя Санкт-Петербурга

Уточняется, что в среду, 22 июля, в правоохранительные органы обратился мужчина, продавец магазина в ТК «Колпинский». Он сообщил, что злоумышленники украли денежные средства из его дома.

Как отметил заявитель, в период с 09:30 до 18:30 неизвестный подобрал ключ к двери его квартиры на улице Южной и похитил 100 тысяч рублей. Помимо прочего, пострадавший не обнаружил дома своих ювелирных украшений.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Сотрудники полиции ищут подозреваемого.