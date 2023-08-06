Происшествия 06 августа 2023, 10:43 Около 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки Губернатор Гладков: за 5 августа ВСУ выпустили по Белгородской области около 100 снарядов РИА «Новости»

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Украинские боевики в течение субботы, 5 августа, выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 100 снарядов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших и разрушений ни в одном населенном пункте нет», — отметил он.

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В Белгородском районе ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов по селу Журавлевка, девять — по селу Красная Нива, а также 26 — по селу Щетиновка.

Под гранатометный обстрел попало село Красный Хутор, куда прилетело 29 снарядов.

В Шебекинском городском округе националисты выпустили 12 минометных и три осветительных снаряда по селу Новая Таволжанка. Также запуск 18 снарядов зафиксировали в селах Муром и Красное, поселке Ленинский и на пропускном пункте «Шебекино».

За 3 августа по Белгородской области тоже выпустили порядка 100 снарядов.