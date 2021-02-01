01 февраля 2021, 12:57
Около 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины на Сахалине
Специалисты спасли около 100 рыбаков, которых унесло в море на оторвавшейся от берега льдине в Сахалинской области, пишет «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По информации местных властей, рыбаки вышли на лед, несмотря на предупреждение о возможной опасности.
«Из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина», — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что в спасательной операции принимали участие 28 человек и 16 единиц техники. Представители правительства Сахалина попросили людей соблюдать меры безопасности, а также обращать внимание на прогноз погоды, прежде чем планировать выход на лед.