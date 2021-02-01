Около 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины на Сахалине

По информации местных властей, рыбаки вышли на лед, несмотря на предупреждение о возможной опасности.

«Из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что в спасательной операции принимали участие 28 человек и 16 единиц техники. Представители правительства Сахалина попросили людей соблюдать меры безопасности, а также обращать внимание на прогноз погоды, прежде чем планировать выход на лед.