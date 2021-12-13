Около 100 населенных пунктов в Тверской области остались без электричества

В Тверской области около 100 населенных пунктов остались без энергоснабжения. Причиной тому стали сильные снегопады. Об этом написало «РИА Новости», ссылаясь на экстренные службы.

«По состоянию на 06:00 по московскому времени понедельника в 98 населенных пунктах семи муниципальных образований остаются без электроснабжения 328 жилых домов, в которых проживают почти две тысячи человек», — процитировало RT сообщение источника.

Ранее без электричества осталось более четырех тысяч жителей Новгородской области. Причиной тому послужила авария на ЛЭП.