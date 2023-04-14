Эксклюзив 14 апреля 2023, 16:17 Около 100 человек эвакуировались из новостройки на северо-западе Москвы из-за пожара Источник «360»: пожар в подвале новостройки в Причальном проезде произошел в Москве РИА «Новости»

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Пожар в подвале жилого дома-новостройки произошел на северо-западе Москвы. 32-этажное здание возвели в Причальном проезде. Из здания эвакуировались около 100 человек, сообщил источник «360».

«Из подвала валил густой черный дым. Со слов строителей, подвальное помещение уходит на минус первый этаж», — уточнил источник.

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По его словам, экстренные службы прокладывают рабочую линию с водяным стволом. По предварительной информации, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Официально информацию о ЧП пока не подтвердили.

Вечером в четверг, 13 апреля, мощный пожар произошел на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Его площадь составила 300 квадратных метров.