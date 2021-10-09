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    09 октября 2021, 12:38

    Около 100 человек эвакуировали в МЭИ после сработанной сигнализации

    Источник 360: сигнализация сработала в здании МЭИ в Москве

    Алла Морген, Анастасия Калинина

    В Национальном исследовательском университете «МЭИ» в Москве сработала сигнализация о пожаре. В результате были эвакуированы 100 человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. Информации о пострадавших не поступало.

    Сигнализация сработала по адресу: улица Красноказарменная, дом 13, корпус 5, в здании вуза. Эвакуированы 100 человек. По предварительным данным, было короткое замыкание. Подробности происшествия уточняются. Точную причину в ближайшее время установят эксперты.