Около 100 человек эвакуировали в МЭИ после сработанной сигнализации

В Национальном исследовательском университете «МЭИ» в Москве сработала сигнализация о пожаре. В результате были эвакуированы 100 человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. Информации о пострадавших не поступало.

Сигнализация сработала по адресу: улица Красноказарменная, дом 13, корпус 5, в здании вуза. Эвакуированы 100 человек. По предварительным данным, было короткое замыкание. Подробности происшествия уточняются. Точную причину в ближайшее время установят эксперты.