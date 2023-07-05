Происшествия 05 июля 2023, 13:14 Около 100 человек эвакуировали с врезавшегося в пирс в Ярославле теплохода ТАСС: в Ярославе с врезавшегося в пирс теплохода эвакуировали около 100 человек Пресс-служба Следственного комитета

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Примерно 100 человек эвакуировали с теплохода, врезавшегося в пирс в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по Ярославской области.

«На теплоходе много людей, порядка 100 человек. Они спустились на берег, их осмотрят врачи скорой помощи», — говорится в сообщении.

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В региональном департаменте здравоохранения отметили, что медики работают с восемью пассажирами теплохода.

«Пока на месте осмотрели восемь человек. Одного из них направили в больницу имени Соловьева для более углубленной проверки», — заявили в ведомстве.

ЧП произошло утром в среду на Волге, «360» показывал эксклюзивное видео с места событий. Очевидцы рассказывали, что пострадала носовая часть теплохода. В какой-то момент он начал заплывать за буйки, но экипаж никаких предупреждений гостям не делал.