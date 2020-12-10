Около 100 человек эвакуировали из детского сада в Москве из-за пожара

Пожар вспыхнул в одном из детских садов на юге Москвы. В результате возгорания никто не пострадал, но на улицу из здания вывели около 100 человек. Пожарным удалось ликвидировать огонь.

«Произошло возгорание на втором этаже детского сада №904 на улице Бехтерева», — привело РИА «Новости» слова представителя столичных экстренных служб.

Собеседник агентства добавил, что из здания эвакуировали почти 100 человек. Это было необходимо из соображений безопасности. Площадь пожара составила два квадратных метра. На месте работали пожарные, ликвидировавшие очаг возгорания. Никто не пострадал.

Директор школы № 904 Галина Щербакова уточнила, что пожар произошел в хозяйственном помещении.

«Администрация школы незамедлительно эвакуировала воспитанников и сотрудников учебного заведения в соседнее здание. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб», — рассказала Щербакова.

Сейчас все причины и обстоятельства возгорания в московском детском саду выясняются. После проверки занятия возобновятся в прежнем режиме.