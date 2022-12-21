Происшествия 21 декабря 2022, 20:07 Около 100 человек эвакуировали из Боткинской больницы в Москве ТАСС: из Боткинской больницы в Москве эвакуировали почти 100 человек из-за пожара РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар вспыхнул в Боткинской больнице в Москве. Из-за ЧП с территории эвакуировали около 100 человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах города.

По предварительным данным, пожар возник на техническом этаже. В одном из помещений загорелась оргтехника. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, уточнил собеседник агентства.

Реклама

В региональном ГУ МЧС подтвердили факт происшествия в здании во 2-м Боткинском проезде. Информация о возгорании поступила спасателям в 18:23

Реклама

Прибывшие пожарные подразделения установили, что в одном из помещений на техническом этаже 4-этажного здания загорелись мебель и оргтехника. В ведомстве уточнили, что спасатели провели эвакуацию, выведя на улицу около 100 человек.

В 19:02 пожар локализовали, а в 19:04 полностью ликвидировали. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.