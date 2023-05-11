Важное 11 мая 2023, 10:36 Около 100 беспилотников пытались атаковать Москву 9 мая Генерал-майор Липовой: Украина пыталась атаковать Москву 9 мая, запустив около 100 БПЛА РИА «Новости»

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Украина на День Победы 9 мая попыталась атаковать Москву, запустив около 100 беспилотников, их все уничтожили. Об этом сообщил председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой.

«Около 100 атак беспилотников было в тот день, их применяли как с территории Московской области, так и с территории Украины. Они надеялись, что каким-то образом доберутся до Красной площади и нанесут ущерб», — сказал он.

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Липовой отметил качественную работу подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

«Какую-то часть беспилотников уничтожили, часть посадили или обезвредили. Отмечу, что впервые применили дроны с радиусом действия до 800 километров. Они могут быть как ударными, так и разведывательными. Их запускали с Украины», — добавил генерал-майор.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ВСУ не планировали наносить удар по Москве 9 мая. По его словам, главной целью считаются военные объекты.