11 мая 2023, 10:36
Около 100 беспилотников пытались атаковать Москву 9 мая
Генерал-майор Липовой: Украина пыталась атаковать Москву 9 мая, запустив около 100 БПЛА
Украина на День Победы 9 мая попыталась атаковать Москву, запустив около 100 беспилотников, их все уничтожили. Об этом сообщил председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой.
«Около 100 атак беспилотников было в тот день, их применяли как с территории Московской области, так и с территории Украины. Они надеялись, что каким-то образом доберутся до Красной площади и нанесут ущерб», — сказал он.
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Липовой отметил качественную работу подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
«Какую-то часть беспилотников уничтожили, часть посадили или обезвредили. Отмечу, что впервые применили дроны с радиусом действия до 800 километров. Они могут быть как ударными, так и разведывательными. Их запускали с Украины», — добавил генерал-майор.
Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ВСУ не планировали наносить удар по Москве 9 мая. По его словам, главной целью считаются военные объекты.
Украина
Москва 2023
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