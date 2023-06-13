Происшествия 13 июня 2023, 09:32 Около 10 жилых домов и кинотеатр пострадали при обстреле курского поселка Глушково Губернатор Старовойт: около 10 жилых домов пострадали при обстреле Глушково со стороны ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В результате сегодняшнего обстрела поселка Глушково в Курской области со стороны ВСУ пострадали около 10 жилых домов и несколько административных зданий. В частности, снаряд попал в кинотеатр. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его данным, всего в населенном пункте зафиксировали 12 прилетов. Люди не пострадали. Разрушения в одном из домов оказались значительными. Кроме того, повреждены два автомобиля.

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Подомовой обход в поселке продолжается. Власти региона пообещали помочь жителям в восстановлении домов.

Помимо Глушково, украинские боевики с раннего утра обстреливали курский поселок Теткино. Пострадали девять домов (в двух из них произошел пожар) и автомобиль. Раненых и жертв нет. К 07:30 ВСУ продолжали удары по приграничному Глушковскому району Курской области.

По информации СМИ, накануне три боеприпаса сбросили с беспилотников в Брянской области. Все боеприпасы взорвались, однако пострадавших и разрушений удалось избежать.