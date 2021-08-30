На парковке бизнес-центра «Президент Плаза» в Москве случилось возгорание. Из-за задымления эвакуировали около 10 тысяч человек, сообщил источник «360».

По словам собеседника, огонь возник на минус четвертом этаже парковки. На место возгорания едет много пожарных. Площадь возгорания неизвестна. UPD от 16:12: «На месте работают пожарно-спасательные подразделения, со слов администрации объекта люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Дальнейшая информация уточняется», — сказали «360» в пресс-службе МЧС.