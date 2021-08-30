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    30 августа 2021, 16:00

    Около 10 тысяч человек эвакуировали из «Президент Плазы» в Москве из-за задымления — источник

    Алла Морген

    На парковке бизнес-центра «Президент Плаза» в Москве случилось возгорание. Из-за задымления эвакуировали около 10 тысяч человек, сообщил источник «360».

    Около 10 тысяч человек эвакуировали из «Президент Плазы» в Москве из-за задымления — источник

    По словам собеседника, огонь возник на минус четвертом этаже парковки. На место возгорания едет много пожарных. Площадь возгорания неизвестна.

    UPD от 16:12: «На месте работают пожарно-спасательные подразделения, со слов администрации объекта люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Дальнейшая информация уточняется», — сказали «360» в пресс-службе МЧС.