Около 10 туристов застряли на перевале Аишхо в Сочи из-за снегопада

По данным издания, одному из туристов удалось связаться со спасателями, которые добрались до застрявших людей на машине высокой проходимости. Отмечается, что их доставили на базу Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России.

«Там молодых людей напоили чаем, дали подзарядить мобильные телефоны, после чего туристы уехали на такси домой», — добавили в пресс-службе МЧС.