30 декабря 2021, 19:46
Около 10 ТЦ в Новосибирске пришлось эвакуировать из-за информации о минировании
Около десяти торговых центров эвакуировали в Новосибирске. Причиной этого послужило сообщение о минировании. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональную антитеррористическую комиссию (АТК).
В торговых центрах организовали проверки. Сейчас ситуацию контролируют службы безопасности. Первая информация о возможной бомбе поступила около двух часов ночи по московскому времени (около 06:00 утра по Новосибирску). Эвакуировали одни из крупнейших ТЦ города, такие как «Галерея», «Континент», «Сан Сити», «Ройял Парк», «Аура» и другие.