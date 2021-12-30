Около 10 ТЦ в Новосибирске пришлось эвакуировать из-за информации о минировании

Около десяти торговых центров эвакуировали в Новосибирске. Причиной этого послужило сообщение о минировании. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональную антитеррористическую комиссию (АТК).

В торговых центрах организовали проверки. Сейчас ситуацию контролируют службы безопасности. Первая информация о возможной бомбе поступила около двух часов ночи по московскому времени (около 06:00 утра по Новосибирску). Эвакуировали одни из крупнейших ТЦ города, такие как «Галерея», «Континент», «Сан Сити», «Ройял Парк», «Аура» и другие.