Около 10 тонн нефтепродуктов разлилось при аварии под Оренбургом

Авария случилась на дороге в Ташлинском районе Оренбургской области. В результате произошел разлив 10 тонн нефтепродуктов на 100 квадратных метров.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. По их данным, на месте происшествия перевернулись два грузовика. Уточняется, что населенные пункты вне опасности, в водоемы нефтепродукты не попали.

Сейчас там работаю аварийно-спасательные службы, они собирают разлившееся вещество. Сотрудники спецлаборатории экологической службы региона анализируют ущерб, который нанес окружающей среде.

Компаниями, которым принадлежали нефтевозы, оказались ООО «М. Логистик» и ООО «Импориа транссервис». Они будут обязаны компенсировать нанесенный ущерб и ликвидировать последствия аварии.