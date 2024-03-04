Эксклюзив 04 марта 2024, 09:51 «Окна звенели». Очевидец — о предполагаемом подрыве моста в Самарской области Житель Самарской области рассказал о громких звуках при подрыве ж/д моста РИА «Новости»

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В Безенчукском районе Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск прогремел взрыв. Очевидец Евгений Губин сообщил «360», что слышал громкий звук.

«Примерно как над тобой истребитель переходит звуковой барьер, окна звенели и громко достаточно. Железнодорожный мост в 1,7 километра от меня в прямой видимости. Не знаю, что там», — сказал он.

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Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Самарской области подтвердил РИА «Новости» факт происшествия. По его словам, поступило обращение о «хлопке» на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск. Выехала оперативная группа.

Громкий звук был слышен около 06:15 (05:15 по московскому времени), сообщил Telegram-канал Baza. Неизвестные пытались разрушить бетонную опору моста через реку Чапаевку, но она уцелела. Повреждения получили только ограждение и металлоконструкция. Задержали три поезда из Москвы и одну электричку.