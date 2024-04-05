Важное 05 апреля 2024, 09:09 Окна выбило в школе и детском саду села Вязовое из-за обстрела ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли Вязовое, повреждены дома, школа, детсад и ДК РИА «Новости»

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Украинские военные 5 апреля обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна», — написал он.

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Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. На месте происшествия уже работают аварийные службы.

Никто из местных жителей не пострадал. Власти проводят подомовой обход территории.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Репяховку. В полночь в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками. Предупреждение отменили через два часа. До этого украинские боевики атаковали грузовик с людьми возле Вознесеновки с помощью FPV-дрона.