05 апреля 2024, 09:09
Окна выбило в школе и детском саду села Вязовое из-за обстрела ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли Вязовое, повреждены дома, школа, детсад и ДК
Украинские военные 5 апреля обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна», — написал он.
Реклама
Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. На месте происшествия уже работают аварийные службы.
Никто из местных жителей не пострадал. Власти проводят подомовой обход территории.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Репяховку. В полночь в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками. Предупреждение отменили через два часа. До этого украинские боевики атаковали грузовик с людьми возле Вознесеновки с помощью FPV-дрона.
Школы
Военные
ВСУ
Детские сады
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама