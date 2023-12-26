Происшествия 26 декабря 2023, 17:44 Окна выбило в двух домах при обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Грайворонском округе Pxhere

Читать 360tv в

Сразу несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Дроновка осколками снаряда повреждена крыша в частном жилом домовладении», — уточнил губернатор.

Реклама

По его словам, в селе Рождественка осколками снаряда выбило окна в двух домах. Также при обстреле ВСУ повредило линию электроснабжения.

Аварийный службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны, указал Гладков. Никто из людей при атаке не пострадал, отметил губернатор.

Ранее окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа Белгородской области оказалась под минометным обстрелом украинской армии. При атаке ВСУ два человека получили ранения, пострадавших госпитализировали.