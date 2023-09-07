Важное 07 сентября 2023, 08:38 Окна в пяти квартирах пострадали в результате падения беспилотника в Раменском Власти Раменского: при падении беспилотника пострадали окна в 5 квартирах

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В результате падения беспилотника в Раменском пострадали окна в пяти квартирах жилого дома. Об этом сообщил глава городского округа Николай Ханин в Telegram-канале.

Он уточнил, что окна выбило на Десантной улице, также повреждения получили четыре автомобиля. Оперативные службы осматривают три дома по улице Лучистой, чтобы проверить, не повредило ли и их.

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Московской области в ночь на 7 сентября. Никто не пострадал, серьезных разрушений нет. На месте работали экстренные службы.

Момент уничтожения беспилотного летательного аппарата попал на видео. Очевидцы рассказали, что был сильный удар и раздался громкий грохот. В квартире одного из свидетелей происшествия выпали сетки из балконных окон. Сильнее всего пострадали окна на верхних этажах его дома.

Как отметили в Министерстве обороны, ночью украинские боевики попытались атаковать российские объекты с помощью трех беспилотников. Системы противовоздушной обороны сбили два дрона в Ростовской области, третий — в Подмосковье. Один житель Ростова-на-Дону обратился за медпомощью, но отказался от госпитализации.