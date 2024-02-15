Происшествия 15 февраля 2024, 17:20 Окна в 10 домах Белгорода выбило при ракетном ударе ВСУ Гладков: при атаке ВСУ на Белгород в 10 домах выбило окна, повреждено 4 магазина Официальный Telagram-канал губернатора Белгородской области

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В результате ракетного удара по Белгороду 15 февраля в 120 квартирах 10 многоквартирных домов выбило окна. Повреждения получили 15 частных домовладений, четыре магазина и 34 автомобиля. Уточненные данные привел в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в поселке Дубовое пострадали четыре частных дома, три многоквартирных и шесть автомобилей.

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«В селе Репное — одно частное домовладение и три автомобиля, в поселке Разумное — один многоквартирный дом, в селе Шагаровка — три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 — один частный дом», — добавил глава региона.

Официальный Telagram-канал губернатора Белгородской области Официальный Telagram-канал губернатора Белгородской области Официальный Telagram-канал губернатора Белгородской области Официальный Telagram-канал губернатора Белгородской области Официальный Telagram-канал губернатора Белгородской области Официальный Telagram-канал губернатора Белгородской области

В результате украинской атаки в Белгороде погибли шесть человек, включая годовалую девочку. Ранения получили 17 человек, им оказывают медицинскую помощь.

В МИД России подчеркнули, что удар по мирным жителям в очередной раз доказал нацистскую сущность киевского режима. В ведомстве заявили, что ждут международную реакцию на гибель людей из-за украинских обстрелов.