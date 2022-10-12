Оказывающую услуги по смене категории мобилизованных фирму проверит полиция | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 16:31 Поделиться Telegram

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Viber Оказывающую услуги по смене категории мобилизованных фирму проверит полиция Помогающую мобилизованным избежать призыва компанию из Одинцова проверит полиция РИА Новости

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Полицейские пришли с проверкой в офис юридической компании в Одинцовском городском округе, в которой мобилизованным жителям обещали оказать помощь при нарушении их прав и даже поменять категорию годности. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

По версии следователей, юристы рассказывают призывникам, что нужно сказать и что сделать в больнице, чтобы уклониться от воинской обязанности. Стоимость такой консультации составляет 109 тысяч рублей по договору.

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По словам представителя компании, в случае, если услуга до конца не оказана, то деньги возвращают клиенту.

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В Управлении МВД по Одинцовскому городскому округу сообщили, что юристы помогающие в уклонении от частичной мобилизации уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Но сейчас их действия проверяют сотрудники полиции.

О работе фирмы сообщил юрист Анатолий Коровин. Он сам пришел в фирму, где попросил изменить ему категорию «А» на категорию «В». По его словам, ему предложили прийти на следующий день, чтобы заключить договор.

При звонке в центральный офис компании там заявили, что оказывают юридические услуги призывникам, но также имеют медицинские лицензии во многих регионах России. Хотя в договоре подмосковного офиса написано, что право на медицинскую работу компания получила в Омской области.

По словам Коровина, ему предложили установить на смартфон приложение для постоянного общения с врачами, консультаций и обмена документами. Юрист отметил, что зарегистрироваться в приложении можно через сайт «Госуслуг», что несет риск похищения персональных данных.

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