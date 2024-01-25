Важное 25 января 2024, 12:01 Оказавшихся под завалами насосной станции в Новотроицке спасли МЧС: из-под завалов в Новотроицке спасли шестерых человек Пресс-служба МЧС

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В Новотроицке спасли шестерых человек, оказавшихся под завалами рухнувшей насосной станции. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, их передали врачам.

«Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

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Здание насосной станции на улице Фрунзе рухнуло 25 января. Причина происшествия пока точно не установлена, но по одной из версий, произошел взрыв газового баллона подрядной организации во время проведения внутреннего ремонта.

В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Сначала стало известно о трех пострадавших — их передали медикам. Под завалами оставались семь человек. Из-под завалов достали одного погибшего, шестерых удалось спасти. Однако районные власти заявили, что жертвами обрушения насосной станции стали двое. Прокуратура Оренбургской области начала расследование.

На работу коммунальной сферы города происшествие не повлияло. Ранее глава Новотроицка сообщил, что жителям не отключат воду после ЧП.