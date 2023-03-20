Эксклюзив 20 марта 2023, 19:16 «Оказался невероятно сильным». Пенсионер избил палкой жительницу Сочи за вычесывание бульдога на улице Источник «360»: жительницу Сочи избили на улице за вычесывание бульдога

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В Сочи пенсионер избил палкой владелицу французского бульдога, решив, что она вычесывает собаку на улице. Щуплый пожилой мужчина оказался очень сильным, сообщил источник «360».

«Он сначала обзывал, потом пригрозил, что палкой побьет. Он невысокий, передвигается тихонечко, но оказался очень сильным, было неожиданностью, что он палкой так махнет. Телефон выхватывал, руки заламывал. Видно, что человек подготовленный», — отметил собеседник канала.

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Все происходило на площадке, залитой бетоном, где иногда дети играют в футбол (не на детской площадке, подчеркнул источник). Этот мужчина — «главный по какому-то подъезду» — считает двор своим, посадил там пальму и гоняет палкой даже детей.

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Увидев, что женщина вычесывает собаку — кстати, короткошерстную, ни о каких колтунах речь не шла, — пенсионер подошел и выразил возмущение. Женщина ответила, что ему бы стоило обратить внимание не на нее, а на курящих здесь алкоголиков и наркоманов, и продолжила свое занятие. Это разозлило мужчину.

«Он отошел, вернулся с палкой, начал угрожать. Думали, поорет и уйдет, а он ударил по лавочке с огромной силой», — вспомнил собеседник «360».

Женщина закрыла собаку собой, и он накинулся с палкой на нее. Удары пришлись по лицу. В результате у хозяйки бульдога — сильный ушиб, порвана губа внутри и снаружи, ссадина на лице.

Когда вокруг собрались люди, пенсионер решил изобразить, что ему плохо с сердцем, но после резко передумал и начал обвинять женщину в том, что это она его толкнула и спустила на него пса.

Местные жители рассказали, что это не первая пострадавшая от рук агрессивного пенсионера. Все это особенно опасно потому, что бульдога часто выгуливает ребенок женщины — теоретически под горячую руку мог попасть и он.

В отделе полиции по Адлерскому району зафиксировали сообщение о происшествии, рассказал «360» дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.