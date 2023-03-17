Эксклюзив 17 марта 2023, 00:33 «Оказался не в том месте». Отчим избитого семьей глухонемых школьника рассказал о конфликте СК организовал проверку по факту избиения школьника семьей глухонемых в Сургуте

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Семья глухонемых побила четвероклассника в Сургуте за то, что он якобы с друзьями напал на их сына. Подробности конфликта рассказал «360» отчим побитого школьника. По его словам, ребенок оказался не в то время, не в том месте.

Разборки взрослых с 10-летним ребенком произошли на улице Маяковского у школы, где учится мальчик. О ссоре детей мало что известно, но расправу взрослых над школьников снял на видео его одноклассник. На кадрах мужчина и женщина таскают ребенка за одежду и валят его на снег.

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«Насколько я понял, между детьми произошел конфликт, в котором сторона налетчиков решила, что в этом замешан наш ребенок. В общем, он оказался не в том месте и не в то время. Сын глухонемых инвалидов указал на него родителям, и те решили произвести с ним какое-то самоуправство», — пояснил случившееся отчим побитого ребенка.

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В итоге школьник отделался парой ссадин на лице и сильным испугом. Родители сразу написали заявление в полицию и повели ребенка на медобследование. Серьезных травм у школьника медики не обнаружили.

Случившимся заинтересовался региональный Следственный комитет.

«По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится проверка, следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила старший помощник СУ СКР по Югре Алина Никифорова.

Дело находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Ему представят доклад о первоначальных результатах проверки.