Пожар на заводе огнеупорных изделий в Одинцове охватил 2400 кв. м

В подмосковном Одинцове загорелся склад на территории Внуковского завода огнеупорных изделий. Площадь пожара составила 2400 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

К тушению привлекли 56 человек и 19 единиц техники.

Склад находится по адресу: Союзная улица, 7. Возгорание началось в ночь на 1 марта. К моменту приезда пожарных его площадь ставила 950 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Источник фото: группа «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте»

В Сети появилось видео пожара. На кадрах видно, как здание полыхает, от него идет густой дым.