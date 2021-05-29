Охваченный пламенем пассажирский паром в Индонезии сняли на видео

Паром Karya Indah (KM) загорелся в Индонезии, недалеко от острова Лимафатола. На борту судна находились 181 пассажир и 14 членов экипажа.

Паром следовал из Тернате в направлении острова Лимафатола. Среди пассажиров были 22 ребенка и четыре пожилых человека, сообщил блогер Alex Journey.

По предварительным данным, возгорание на борту произошло уже через 15 минут после отправления. Оперативно ликвидировать пожар не удалось. Огонь начал быстро распространяться.

Пассажирам и членам экипажа пришлось экстренно эвакуироваться. Люди просто прыгали в море. По предварительным данным, никто не пострадал.