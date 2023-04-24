Эксклюзив 24 апреля 2023, 21:05 Охваченные пожаром частные дома в Люберцах сняли на видео Появились кадры работы тушения горящих частных домов в Люберцах

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Пожар охватил три частных дома в Жуковском тупике в деревне Пехорке городского округа Люберцы. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что два здания еще продолжают полыхать. Огонь распространился внутри одного из домов. Еще одно пострадавшее жилье потушили, сейчас пожарные занимаются проливом.

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По данным подмосковного главка МЧС, общая площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:02. Когда пожарные прибыли на место, пламя перекинулось на крышу третьего дома.

Огонь локализовали в 17:48. Спасатели вытащили из горящих домов двух жителей. На месте продолжают работать четыре единицы техники и 16 пожарных.