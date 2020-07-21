Охраннику московского магазина изрезали лезвием лицо

По данным издания, конфликт между мужчиной и охранником произошел в минувшее воскресенье.

«Свободная пресса» рассказала, что после словесной перепалки неизвестный порезал лезвием лицо пострадавшему. Сотрудники полиции ищут нападавшего. Отмечается, что охраннику не понадобилась госпитализация.