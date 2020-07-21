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    21 июля 2020, 13:14

    Охраннику московского магазина изрезали лезвием лицо

    Артур Блянихов

    Столичные правоохранители ищут мужчину, который повздорил с охранником магазина и изрезал его лицо лезвием. Об этом сообщил портал NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

    По данным издания, конфликт между мужчиной и охранником произошел в минувшее воскресенье.

    «Свободная пресса» рассказала, что после словесной перепалки неизвестный порезал лезвием лицо пострадавшему. Сотрудники полиции ищут нападавшего. Отмечается, что охраннику не понадобилась госпитализация.

    Новости SMI.FM