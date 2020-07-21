21 июля 2020, 13:14
Охраннику московского магазина изрезали лезвием лицо
Столичные правоохранители ищут мужчину, который повздорил с охранником магазина и изрезал его лицо лезвием. Об этом сообщил портал NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным издания, конфликт между мужчиной и охранником произошел в минувшее воскресенье.
«Свободная пресса» рассказала, что после словесной перепалки неизвестный порезал лезвием лицо пострадавшему. Сотрудники полиции ищут нападавшего. Отмечается, что охраннику не понадобилась госпитализация.