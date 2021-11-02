Охранники в Новосибирске спасли продавщицу от вооруженного мужчины

В Новосибирске в воскресенье вечером мужчина пригрозил продавщице пивного магазина расправой. После он ушел покупать кухонный нож. Когда он вернулся, ему не удалось осуществить свой план, так как его поджидали сотрудники агентства безопасности «Гвардия».

После угроз девушка нажала кнопку тревоги. На дорогу охранникам потребовалось пять минут. Но за это время мужчина успел уйти. Позже выяснилось, что он ходил в соседний магазин покупать кухонный нож. Когда злоумышленник снова пришел, охранники ворвались в помещение и задержали вооруженного. Информация об этом появилась в группе агентства во «Вконтакте» «Гвардия».

«К ее счастью, бойцы группы быстрого реагирования Алексей К. и Сергей К. были рядом. При задержании вооруженного ножом мужчины им пришлось применить физическую силу, поскольку тот оказывал активное сопротивление», — говорится в сообщении.

Источник фото: группа агентства во «Вконтакте» «Гвардия»

Нападавшего и его оружие передали сотрудникам отдела полиции, которые теперь займутся правонарушителем. По предварительным данным, продавщица не пострадала. Зачем мужчине понадобилось расправиться с женщиной, неизвестно.