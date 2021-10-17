Охранники в «Магните» под Костромой жестоко избили разбившего бутылку покупателя

Посетители магазина «Магнит» в Костромской области сняли на видео, как два охранника жестоко избивают покупателя. По словам очевидцев, мужчина уронил бутылку со спиртным.

На кадрах записи можно видеть, как один охранник сначала бьет покупателя ногой в живот, а когда тот падает на пол он скручивает ему руки, а его коллега продолжает наносить ему удары.

Возмущенные возгласы очевидцев о том, что их действия незаконны, они не реагировали. Когда мужчина пытался вырваться, один из охранников его схватил и снова повалил на пол.

В региональном УМВД «360» заявили, что уже установили всех участников происшествия. Проверка продолжается.

В пресс-службе «Магнита» также отреагировали на избиение покупателя.

«Мы проводим проверку всех обстоятельств инцидента, в том числе, общаемся с подрядчиком, представляющим услуги охраны и быстрого реагирования», — сообщили «360» представители компании.