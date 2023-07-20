Происшествия 20 июля 2023, 12:39 Охранники супермаркета избили мужчину в Калужской области

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В Калужской области охранники одного из супермаркетов избили мужчину, подозревая его в краже продуктов. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, мужчину затащили в подсобное помещение, избили его, а затем заставили долгое время находиться в упоре лежа, написали «Дни.ру».

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Один из охранников оказался выходцем из Средней Азии. Его задержали. Остальные находятся в розыске.