20 июля 2023, 12:39
Охранники супермаркета избили мужчину в Калужской области
В Калужской области охранники одного из супермаркетов избили мужчину, подозревая его в краже продуктов. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По информации ведомства, мужчину затащили в подсобное помещение, избили его, а затем заставили долгое время находиться в упоре лежа, написали «Дни.ру».
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Один из охранников оказался выходцем из Средней Азии. Его задержали. Остальные находятся в розыске.
Избиения
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