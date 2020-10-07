Охранники московского бара избили посетителей и разбили им технику

Охранники московского бара грубо расправились с посетителями, когда те просто веселились и общались. В результате у пострадавших осталась разбитая техника и многочисленные ушибы.

Все произошло в московском баре по адресу: улица Сущевская, дом 21, строение 8. По словам одного пострадавшего, он с компанией веселился и распивал спиртные напитки, когда охранник неожиданно схватил товарища за руку и вывел его из здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мужчина решил узнать, почему его друга вывели, и вернуться вместе с ним обратно, но тут охранник распылил в их сторону перцовый газ. После этого началась потасовка и друзей вытолкали на улицу. Тогда к пострадавшим вышли еще два друга. Сотрудники охраны не растерялись и решили еще раз распылить газ и потом начали бить их по всем участкам тела.

В ведомстве отметили, что из-за попадания перцового газа в глаза, пострадавшие не смогли разглядеть, кто конкретно их бил. По предварительным данным, примерно через полчаса охранники успокоились, как раз тогда приехали полицейские. В результате у одного пострадавшего разбиты часы Apple, а у его жены, которая пыталась разнять, пропала камера Go Pro.