Охранники магазина в Челябинске избили мужчину и бросили на улице

Жителя Челябинска нашли избитым у магазина. Очевидец рассказал, что его избили охранники. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его словам, мужчина лежал пьяный в сугробе у магазина. Очевидец поднял его, вызвал скорую и полицию. Выяснилось, что тот постучался в магазин, чтобы его пустили погреться, но охранники избили его и оставили на улице.

В полиции рассказали, что мужчина попал в больницу с обморожениями конечностей. Заявления ни от пострадавшего, ни от очевидца не поступало. По данному факту проведут проверку.