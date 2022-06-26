Охранники кубанского ТЦ нейтрализовали вооруженного грабителя

Неудачей закончилась для краснодарского злоумышленника попытка ограбления ювелирного магазина в местном торговом центре «Горизонт». Провалился он в самом финале, где у выхода его встретили сотрудники охраны.

Начиналось все хорошо. Мужчина вооружился предметом, похожим на пистолет. Одел спортивный костюм Adidas, чтобы полностью выглядеть как настоящий гангстер.

Угрожая оружием, злоумышленник забрал палетку с ювелирными изделиями у продавца, но выйти из торгового центра не успел. Там его приняла группа охранников. Момент задержания сняли очевидцы, которые опубликовали его в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как неудачливого грабителя скрутили двое охранников, а к ним на помощь спешат их коллеги.