28 мая 2020, 17:13
Охранника в Петербурге обокрала его бывшая супруга
Женщина пришла в квартиру бывшего мужа в Санкт-Петербурге и украла документы. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Охранник написал в полицию заявление, в котором рассказал об ограблении. По словам 60-летнего мужчины, его квартиру на проспекте Луначарского ограбила бывшая жена.
Она пришла к нему домой вместе с приятелем. Женщина брызнула в лицо бывшему мужу из газового баллончика. После этого она забрала документы и вещи на пять тысяч рублей.
Злоумышленников задержали на Пискаревском проспекте на следующий день. Оказалось, что у обоих нет определенного места жительства и работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».