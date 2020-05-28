    28 мая 2020, 17:13

    Охранника в Петербурге обокрала его бывшая супруга

    Алена Макаренко

    Женщина пришла в квартиру бывшего мужа в Санкт-Петербурге и украла документы. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Охранник написал в полицию заявление, в котором рассказал об ограблении. По словам 60-летнего мужчины, его квартиру на проспекте Луначарского ограбила бывшая жена.

    Она пришла к нему домой вместе с приятелем. Женщина брызнула в лицо бывшему мужу из газового баллончика. После этого она забрала документы и вещи на пять тысяч рублей.

    Злоумышленников задержали на Пискаревском проспекте на следующий день. Оказалось, что у обоих нет определенного места жительства и работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».