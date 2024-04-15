15 апреля 2024, 14:51
Охранника университета в ХМАО осудили за ограбление студента
В ХМАО суд приговорил охранника университета к лишению свободы на восемь месяцев условно за ограбление студента. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Сургутского городского суда.
Мужчина нашел платежный стикер, который принадлежал студенту, и сделал 45 транзакций по оплате товаров в кофейном аппарате. Таким образом он похитил более пяти тысяч рублей.
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Приговор пока не вступил в законную силу.
ХМАО
Суд
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