Происшествия 15 апреля 2024, 14:51 Охранника университета в ХМАО осудили за ограбление студента

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В ХМАО суд приговорил охранника университета к лишению свободы на восемь месяцев условно за ограбление студента. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Сургутского городского суда.

Мужчина нашел платежный стикер, который принадлежал студенту, и сделал 45 транзакций по оплате товаров в кофейном аппарате. Таким образом он похитил более пяти тысяч рублей.

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Приговор пока не вступил в законную силу.