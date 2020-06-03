Охранника осудят за избиение постояльца хостела

По данным следствия, в октябре 2019 года в общественном туалете Ладожского вокзала обнаружили тело мужчины. После проведения экспертизы было установлено, что его убили. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина скончался от травм, которые получил несколько дней назад.

Выяснилось, что сотрудник ЧОПа прибыл в хостел по сигналу тревоги. Пьяный постоялец отказывался покидать временный дом. После этого между мужчинами возник конфликт.

Подозреваемого задержали, он рассказал, что не менее двух раз ударил погибшего резиновой палкой. От этих ударов он позже и скончался.

В настоящее время дело направлено в суд.