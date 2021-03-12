Охранника обвинили в изнасиловании работницы юрфирмы после корпоратива

Охранника обвинили в изнасиловании работницы московской юридической фирмы после корпоратива в честь 8 марта, написал сайт kp.ru.

В полицию обратилась коллега пострадавшей. Она рассказала, что на праздник сотрудники собрались в одном из ресторанов в центре столицы. По словам заявительницы, ее приятельница довольно много выпила. Около 22:00 коллеги отправили девушку домой на такси. Сопровождать ее поручили охраннику компании.

Мужчина уехал вместе со знакомой на такси и проводил ее до квартиры. Затем он напросился к хозяйке дома в гости, где стал к ней приставать. Девушка кричала и звала на помощь, но никто не вмешался.

«Когда коллега пострадавшей девушки узнала о происшествии, она направилась к охраннику, чтобы выяснить у него подробности того вечера. Мужчина лишь отмахнулся и заявил, что все было „по любви“», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина не появляется на работе и по месту проживания. Его разыскивают в связи с обвинениями в изнасиловании. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.