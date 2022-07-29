Охранника конопляного поля задержали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае недалеко от Комсомольска-на Амуре полиция задержала 30-летнего мужчину, который охранял конопляное поле. При себе у местного жителя имелось оружие. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Как уточнили в управлении МВД по Хабаровскому краю, на плантации культивировались около 3,5 тысячи кустов марихуаны. Правоохранители уничтожили запрещенные растения сразу же после их обнаружения.

В настоящий момент на мужчину заведено уголовное дело. Стражи порядка изъяли у него автомат Калашникова и 26 патронов к нему.