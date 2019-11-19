Арестован охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу
Арест установлен до 14 января 2020 года.
Во время заседания охранник заявил, что в день, когда случилось ЧП, он сделал все от него зависящее — «сразу вывел людей, позвонил в МЧС».
«Я, по сути, и не являюсь охранником, у меня нет ни удостоверения, я не подписывал трудовой договор», — отметил Ермолов.
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В Следственном комитете ранее сообщили, что ружье, из которого велась стрельба, студент беспрепятственно пронес мимо поста охраны.
14 ноября 19-летний учащийся Амурского колледжа строительства открыл стрельбу по другим студентам. В результате один человек погиб, трое попали в больницу с серьезными ранениями. Нападавший покончил с собой.
Директора охранного предприятия колледжа арестовали на прошлой неделе. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.