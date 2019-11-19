  • Арестован охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

    19 ноября 2019, 04:40

    Кирилл Фролов

    Суд в Благовещенске арестовал на два месяца сотрудника охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, сообщил ТАСС. Он дежурил в Амурском колледже строительства, когда студент устроил там стрельбу.

    Арест установлен до 14 января 2020 года.

    Во время заседания охранник заявил, что в день, когда случилось ЧП, он сделал все от него зависящее — «сразу вывел людей, позвонил в МЧС».

    «Я, по сути, и не являюсь охранником, у меня нет ни удостоверения, я не подписывал трудовой договор», — отметил Ермолов.

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    В Следственном комитете ранее сообщили, что ружье, из которого велась стрельба, студент беспрепятственно пронес мимо поста охраны.

    14 ноября 19-летний учащийся Амурского колледжа строительства открыл стрельбу по другим студентам. В результате один человек погиб, трое попали в больницу с серьезными ранениями. Нападавший покончил с собой.

    Директора охранного предприятия колледжа арестовали на прошлой неделе. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.