Охранник задержал подростков, которые играли на музыкальных инструментах в парке Москвы | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Viber Охранник задержал подростков, которые играли на музыкальных инструментах в парке Москвы

Читать 360tv в

Охраник одного из московских парков задержал молодых людей, которые играли на музыкальных инструментах. При этом подростки собирали пожертвования за свое выступление. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на BLOGGERNEWS.RU.

Охранник потребовал от молодых людей разрешение от администрации округа на выступление. Однако соответствующих документов у молодых людей не было. При этом непонятно, на каком основании мужчина решил обратиться за бумагами, ведь разрешение на исполнение музыки в парке не требуется.

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В ответ на действия охранника подростки начали проявлять агрессию. Один из них стал ругаться матом и применил перцовый баллончик. Молодые люди попытались скрыться, но охранник задержал музыкантов. Всех участников конфликта забрали сотрудники полиции для разбирательств.

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