Охранник выбросил скрытую камеру из туалета Мариинского театра в реку. Этот момент попал на видео

Появилась видеозапись, на которой охранник Мариинки выбрасывает скрытую камеру из туалета театра в Крюков канал. Он объяснил полицейским, что сделал это от испуга.

На видео мужчина выходит из здания театра и несет что-то в руках. Он приближается к каналу и, оглядываясь, выбрасывает предмет в воду. Возможно, именно таким образом он избавился от камеры скрытого наблюдения, установленной в туалете.

Камеру в туалете Мариинки обнаружила одна из посетительниц. Неясно, прибор работал в тот момент или нет, хотя он издавал какие-то звуки. Девушка достала камеру из ниши для туалетной бумаги и пошла к охраннику выяснять, что происходит. Тот забрал девайс и оперативно избавился от него.

По мнению юриста Владислава Мещерякова, весь инцидент похож на вымысел. Однако если следователи возбудят уголовное дело, то камеру можно будет достать из канала. И все же сложно установить обстоятельства появления камеры в туалете: кто именно там оставил девайс и почему охранник так странно себя повел. Возможно, будет подан гражданский иск к театру как к юридическому лицу.