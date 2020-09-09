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    09 сентября 2020, 11:58

    Охранник выбросил скрытую камеру из туалета Мариинского театра в реку. Этот момент попал на видео

    Алла Морген, Ксения Басырова

    Появилась видеозапись, на которой охранник Мариинки выбрасывает скрытую камеру из туалета театра в Крюков канал. Он объяснил полицейским, что сделал это от испуга.

    На видео мужчина выходит из здания театра и несет что-то в руках. Он приближается к каналу и, оглядываясь, выбрасывает предмет в воду. Возможно, именно таким образом он избавился от камеры скрытого наблюдения, установленной в туалете.

    Камеру в туалете Мариинки обнаружила одна из посетительниц. Неясно, прибор работал в тот момент или нет, хотя он издавал какие-то звуки. Девушка достала камеру из ниши для туалетной бумаги и пошла к охраннику выяснять, что происходит. Тот забрал девайс и оперативно избавился от него.

    По мнению юриста Владислава Мещерякова, весь инцидент похож на вымысел. Однако если следователи возбудят уголовное дело, то камеру можно будет достать из канала. И все же сложно установить обстоятельства появления камеры в туалете: кто именно там оставил девайс и почему охранник так странно себя повел. Возможно, будет подан гражданский иск к театру как к юридическому лицу.

    Новости SMI.FM