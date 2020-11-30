Охранник супермаркета сломал ногу москвичу, которому не хватило денег на продукты

Охранник в супермаркете в Царицыне напал на покупателя, которому не хватило денег, чтобы оплатить продукты. Пострадавшего увезли в травмпункт с переломом.

В столичном супермаркете на Пролетарской улице покупателю не хватило денег на продукты. Он начал раскладывать их обратно по прилавкам, но это не понравилось охраннику магазина, передает источник «360» в экстренных службах города. Мужчина напал на покупателя.

Пострадавший вызвал полицию и скорую. Врачи установили, что он получил травму головы, а также перелом лодыжки. Потерпевшего доставили в травмпункт.

«Перелом лодыжки, избили в магазине. Полиция тоже тут. Молодой человек из скорой помощи был крайне любезен, посмотрел ногу. Говорит — у вас перелом. Повезут в травму», — рассказал «360» пострадавший.

Ранее похожий случай произошел в столичном ТЦ «Аэропорт». Там охранник с размаха ударил посетителя по лицу, ему показалось, что парень собирается украсть один из тестеров духов. От силы удара покупатель отлетел на несколько метров и упал.