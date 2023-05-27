27 мая 2023, 05:52
Охранник столичного детского сада выпал из окна и сломал ногу
«360»: охранник детского сада на севере Москвы сломал ногу, выпав из окна
Охранник детского сада в Москве повредил ногу, выпав из окна здания, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По словам пострадавшего, перед произошедшем в детсад проникли двое неизвестных.
Все произошло на Ангарской улице на севере Москвы. Спасателей вызвала сотрудница детского сада, которая, придя на работу, услышала крики о помощи.
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Как рассказал пострадавший, перед происшествием в детский сад ворвались двое неизвестных, у одного из которых был нож. Спасаясь от вооруженного злоумышленника охранник выпал из окна на козырек здания. У него зафиксировали открытый перелом голени, добавил источник «360».
Детские сады
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