Эксклюзив 27 мая 2023, 05:52 Охранник столичного детского сада выпал из окна и сломал ногу «360»: охранник детского сада на севере Москвы сломал ногу, выпав из окна РИА «Новости»

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Охранник детского сада в Москве повредил ногу, выпав из окна здания, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По словам пострадавшего, перед произошедшем в детсад проникли двое неизвестных.

Все произошло на Ангарской улице на севере Москвы. Спасателей вызвала сотрудница детского сада, которая, придя на работу, услышала крики о помощи.

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Как рассказал пострадавший, перед происшествием в детский сад ворвались двое неизвестных, у одного из которых был нож. Спасаясь от вооруженного злоумышленника охранник выпал из окна на козырек здания. У него зафиксировали открытый перелом голени, добавил источник «360».